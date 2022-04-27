США в рамках ужесточения санкций сделают упор на сектора экономики РФ

США и их союзники продолжат вводить санкции в отношении России, упор будет сделан на дополнительных секторах российской экономики. Об этом заявил 27 апреля госсекретарь Энтони Блинкен.

«Мы продолжим концентрировать внимание на дополнительных секторах экономики России, чтобы удостовериться, что мы продолжаем наращивать давление», — сказал он на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената конгресса США.

Блинкен уточнил, что новые рестрикциии могут ввести против РФ уже в предстоящие недели.

«Мы не остановимся до тех пор, пока Россия не прекратит [спецоперацию]», — сказал госсекретарь.

25 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что власти Соединенных Штатов продолжают рассматривать возможность введения новых антироссийских санкций. По словам Псаки, США уже ввели рестрикции против президента России Владимира Путина, а также против его «ближайших приближенных». Она уточнила, что пока не может предоставить анализ, на кого будут направлены последующие санкции, поскольку власти США еще «продолжают обзор».

В тот же день глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США хотят такого ослабления России, чтобы Москва не могла больше предпринимать такие же действия, как на Украине.

20 апреля США расширили российский санкционный список. В частности, рестрикции касаются 40 юридических лиц, включая ПАО «Транскапиталбанк» и АО «Инвестторгбанк». Также американский минфин добавил в санкционный список 29 физических лиц, связанных с банком «Открытие». Кроме того, были введены визовые ограничения в отношении 635 граждан России.

Комментируя такие действия, российское посольство в Вашингтоне подчеркнуло, что нарастающий абсурдный характер ограничительных мер свидетельствует об отчаянии американской стороны в попытках подчинить РФ.

7 апреля Соединенные Штаты расширили санкционный пакет в отношении российских организаций и физических лиц. В частности, ограничения коснулись 29 российских структур и восьми физлиц. В то же время минфин США исключил из антироссийских рестрикций телекоммуникационное оборудование и ряд интернет-технологий.

6 апреля Вашингтон ввел запрет на новые инвестиции в экономику России. Представитель американской администрации отметил, что «России теперь придется искать новые источники для долларов за пределами США и искать новый маршрут платежей кроме американских банков, чтобы избежать дефолта».

Кроме того, в тот же день минфин Соединенных Штатов внес в санкционный список премьер-министра РФ Михаила Мишустина и заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Также в перечень попали руководитель Федеральной таможенной службы РФ Владимир Булавин, мэр Москвы Сергей Собянин, глава администрации Кремля Антон Вайно и другие государственные деятели.

В конце марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что государства Запада фактически развязали полномасштабную экономическую войну против России. По его словам, западноевропейские страны, США, Канада, Австралия в действительности ведут против Москвы войну в торговле, экономике, захватывают собственность РФ, блокируют финансовые отношения страны.

Западные страны вводят антироссийские санкции после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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