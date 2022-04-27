Жительница Екатеринбурга вылила на полицейских кастрюлю кипятка
Жительница Екатеринбурга при попытке выселить ее из квартиры, так как она уже три года не выплачивает ипотечный кредит, вылила на сотрудников полиции кастрюлю кипятка.
По данным «Известий», при разговоре с журналистами Татьяна Долгушина попыталась убедить СМИ, что никакой ипотеки на самом деле не существует, а все, кто ее придумал, являются «иноагентами».
Женщина проживает в квартире со своей матерью. Ипотечный кредит она взяла еще в 2012 году, однако в последние годы начала собирать документы, которые уже успела отправить в Следственный комитет РФ (СК РФ), что ее якобы обманули черные риэлторы.
По словам Долгушиной, банки обманывают людей, оформляя ипотеку на «соломенного человека», и все эти «махинации» являются «полным обманом». Теперь женщину пытаются выселить из квартиры, однако переезжать она сама пока никуда не собирается.
В октябре 2021 года сообщалось, что в Екатеринбурге неизвестный замуровал одну из квартир в доме на Ирбитской улице. Жильцу пришлось выбивать металлическую дверь, чтобы выбраться. Снаружи квартиры ее житель обнаружил необычную композицию — дверь была залеплена монтажной пеной, а рядом стоял венок. По версии пострадавшего, его преследовал злоумышленник в виде «черного коллектора», который пытался выбить из него долги.