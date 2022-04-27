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Жительница Екатеринбурга вылила на полицейских кастрюлю кипятка

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Жительница Екатеринбурга при попытке выселить ее из квартиры, так как она уже три года не выплачивает ипотечный кредит, вылила на сотрудников полиции кастрюлю кипятка.

По данным «Известий», при разговоре с журналистами Татьяна Долгушина попыталась убедить СМИ, что никакой ипотеки на самом деле не существует, а все, кто ее придумал, являются «иноагентами».

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Женщина проживает в квартире со своей матерью. Ипотечный кредит она взяла еще в 2012 году, однако в последние годы начала собирать документы, которые уже успела отправить в Следственный комитет РФ (СК РФ), что ее якобы обманули черные риэлторы.

По словам Долгушиной, банки обманывают людей, оформляя ипотеку на «соломенного человека», и все эти «махинации» являются «полным обманом». Теперь женщину пытаются выселить из квартиры, однако переезжать она сама пока никуда не собирается.

В октябре 2021 года сообщалось, что в Екатеринбурге неизвестный замуровал одну из квартир в доме на Ирбитской улице. Жильцу пришлось выбивать металлическую дверь, чтобы выбраться. Снаружи квартиры ее житель обнаружил необычную композицию — дверь была залеплена монтажной пеной, а рядом стоял венок. По версии пострадавшего, его преследовал злоумышленник в виде «черного коллектора», который пытался выбить из него долги.

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