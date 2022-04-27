Севастополю выделят 150 млн рублей на модульные гостиницы

Севастополь получит из федерального бюджета 150 млн рублей на строительство быстровозводимых модульных гостиниц и кемпингов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Благодаря этой субсидии в городе построят не менее 99 новых модульных конструкций. Их можно будет размещать на любых площадках: у подножия гор, на берегу озер, у рек, пишет ИА SevastopolMedia.

В одной гостинице будет не менее 10 номеров. Инвестор уже за свой счет обустроит административные здания и кафе.

Ранее Крым занял шестое место в рейтинге популярных направлений бронирования жилья на майские праздники. В Крыму почти половина спроса приходится на Ялту — 43%. Спрос в Севастополе — на уровне Евпатории и Феодосии.