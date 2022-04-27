ЕК планирует перевести процесс получения шенгенских виз в онлайн-формат

Европейская комиссия (ЕК) предложила в среду, 27 апреля, новую схему выдачи шенгенских виз, которая позволяет подавать заявку онлайн без посещения консульства и не предполагает вклеивание визового стикера в паспорт.

«Заявители смогут подать на визу и заплатить сборы онлайн через единую платформу ЕС вне зависимости от того, в какую страну Шенгенского пространства они собираются», — говорится в пресс-релизе ЕК.

Кроме того, как следует из текста, платформа предоставит заявителю все данные по требуемым документам, а также укажет, есть ли необходимость предоставлять биометрические данные.

Если последнее все-таки понадобится, заявителю придется посетить консульство, говорится в пресс-релизе. Также потребуется посещение диппредставительства, если заявитель сменил документ, по которому он путешествует.

Предложение Еврокомиссии должны утвердить Европарламент и Совет ЕС. Создание платформы должно начаться в 2024 году, а ее запуск — в 2026 году.

«Сегодня мы переводим визовую политику ЕС в эпоху цифровых технологий. Поскольку некоторые государства-члены уже переходят на цифровые технологии, жизненно важно, чтобы Шенгенская зона продвигалась вперед как единое целое», — сказал зампред ЕК Маргаритис Схинас, представляя эту инициативу на пресс-конференции в Брюсселе.

В свою очередь член ЕК по внутренним делам Ильва Йохансон заявила, что современный визовый процесс облегчит процесс поездок в ЕС для туризма и бизнеса.

Цифровизация визового процесса, считают в Еврокомиссии, также снизит риски безопасности, связанные с визовыми стикерами в паспортах, которые по-прежнему могут быть подвержены фальсификации, мошенничеству и краже.

В декабре пошлого года ЕК предложила реформировать Шенгенское пространство с учетом пандемии коронавируса и миграционного кризиса. Так, в контексте миграционного кризиса Еврокомиссия предложила сократить число действующих контрольно-пропускных пунктов, усилить меры по охране внешней границы ЕС и рассматривать заявки беженцев на предоставление убежища прямо на приграничной территории.

Тогда же французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция во время председательства в ЕС начнет реформу Шенгенской зоны, поскольку Европе необходимо лучше защищать свои внешние границы.

В свою очередь, депутаты бундестага, а также члены ландтагов немецких федеральных земель прокомментировали «Известиям» предложение Еврокомиссии реформировать Шенгенское пространство. Так, член комитета бундестага по международным делам Евгений Шмидт отметил, что, с одной стороны, контрабандисты, которые маскируются под некие неправительственные организации, занимаются массовой транспортировкой нелегалов в ЕС, при этом игнорируя границы Шенгена, а в Европе никто не занимается ни их учетом, ни регистрацией.

Член комитета бундестага по делам Европейского союза Норберт Кляйнвехтер выразил аналогичное мнение, указав на то, что нелегалы регулярно злоупотребляют шенгенской системой. Помимо закрытия внешних границ ЕС он также предложил окончательно обезопасить границу и Германии.