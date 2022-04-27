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Bloomberg: итальянская Eni намерена открыть рублевый счет для оплаты газа в Газпромбанке

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Итальянская нефтегазовая компания Eni заявила о готовности открыть рублевые счета в Газпромбанке, чтобы производить оплату за российский газ. Об этом в среду, 27 апреля, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

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Как говорится в публикации, данный шаг носит предупредительный характер, так как компания ожидает указаний от итальянского правительства и властей Евросоюза относительно условий и возможности использования таких счетов.

«Итальянский энергогигант Eni готовится открыть рублевые счета в Газпромбанке, что позволит ему потенциально выполнять требования России о том, что газ должен оплачиваться в местной валюте», — пишет агентство.

Ранее в этот день Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к «Газпрому», сообщило, что 10 покупателей из Европы уже открыли специальные счета в Газпромбанке для оплаты поставок газа из России в рублях. По данным издания, четыре импортера российского газа уже оплатили покупку топлива в рублях. Отмечается, что следующие расчеты за газ произведут после 15 мая.

До этого, 22 апреля, Еврокомиссия в письме странам Евросоюза заявила, что оплата российского газа в рублях нарушает санкции ЕС против РФ. При этом сообщалось, что компании могут согласиться с такой системой.

На фоне антироссийских санкций 23 марта президент РФ Владимир Путин заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ.

Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов. Оплачивать российский газ рублями согласились в том числе Белоруссия, Армения, Венгрия, Словакия, а также австрийская нефтегазовая компания OMV.

Санкции против России были введены рядом стран после того, как 24 февраля Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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