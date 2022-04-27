Фестиваль граффити предлагают провести на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском может появиться еще один фестиваль граффити. Инициатива, принадлежащая МАУ «Молодежный центр», участвует во Всероссийском конкурсе молодежных грантов. Победители станут известны в конце мая. Они получат финансовую поддержку от государства в размере 1,5 млн рублей.

В общей сложности представители от Камчатского края подали 51 заявку на организацию занятости молодежи, работу с людьми с ограниченными возможностями здоровья, сохранение семейных ценностей и поддержку студенческого сообщества. Проведение фестиваля граффити — среди этих инициатив.

ИА KamchatkaMedia со ссылкой на начальника отдела по организации массовых мероприятий МАУ «Молодежный центр» Петропавловска-Камчатского Саран Будаеву пишет, что в рамках проекта «Камчатка в лицах» на стенах домов аэрозольной краской изобразят портреты выдающихся личностей или исторические события. У объектов стрит-арта установят таблички с QR-кодами, так граждане смогут более подробно узнать о событиях и личностях, изображенных на стене.

Цель проекта — привлечение внимания общественности к проблемам досуга молодежи, поддержка талантливой молодежи, привлечение внимания горожан и туристов к истории края.

Ранее сообщалось, что на Камчатке впервые за два года проведут первомайское шествие. Камчатские профсоюзы приглашают трудовые коллективы принять в нем участие. Из-за жестких эпидемиологических требований по недопущению распространения коронавируса первомайские демонстрации в 2020 и 2021 годах проводились в режиме онлайн.