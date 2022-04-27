ООН создала команду для эвакуации мирных жителей из Мариуполя

Управление ООН по гуманитарным вопросам сформировало команду по эвакуации гражданских лиц с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Представители всемирной организации в среду связались с Москвой и Киевом для подготовки этой операции, заявил 27 апреля заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

«Мы работаем с властями России и Украины, делаем всё возможное для скорейшего движения вперед. Была определенная военная деятельность. Надо удостовериться, что она прекращена и ситуация обстоит таким образом, что мы можем доставить людей в безопасность. Пока таких условий на земле нет», — сказал он на брифинге.

По словам зампреда генсека, на подготовку операции потребуется несколько дней, и организация уже ведет соответствующие работы. Он отметил, что персонал ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) стягивается на места, отслеживает интенсивность военной активности и определяет места выхода мирных жителей.

Хак добавил, что координатор ООН по гуманитарным вопросам на Украине Оснат Лубрани уже находится на месте и согласовывает усилия персонала. Он подчеркнул, что во всемирной организации осознают необходимость продвигаться в подготовке эвакуации как можно быстрее.

Накануне генсек ООН Антониу Гутерриш встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе диалога российский лидер отметил, что боевые действия в Мариуполе завершены, ситуация в городе сложная и даже трагическая. Глава государства указал, что Гутерриша ввели в заблуждение по поводу якобы недействующих гуманитарных коридоров. Президент РФ подчеркнул, что они работают.

После встречи официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что российский лидер согласился на участие ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) в эвакуации мирных граждан с территории «Азовстали».

До этого, 21 апреля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России об освобождении Мариуполя. Однако на мариупольском комбинате «Азовсталь» в окружении сил РФ и ДНР продолжают находиться 36-я бригада морской пехоты и радикальная националистическая группировка «Азов». Киев утверждает, что на территории предприятия есть мирные жители.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».