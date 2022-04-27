Карантин по бешенству сняли на нескольких территориях Псковской области

В Псковской области сняли ограничительные мероприятия, установленные на нескольких подворьях в связи с бешенством. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Карантин снят в деревнях Максимово и Покарево в Великолукском районе, а также в городском поселении Кунья. Также ограничительные мероприятия больше не потребуются на прилегающих к эпизоотическому очагу территориях, пишет Псковское агентство информации.

1 апреля сообщалось, что в Пскове специалисты ветеринарной службы совместно с управляющими компаниями организовали выездные вакцинации домашних животных в связи с выявлением случая бешенства.

По данным специалистов, женщина подобрала в подъезде дома на улице Байкова кота и хотела его вылечить. Животное покусало хозяйку и через некоторое время погибло.