День траура после ЧП в детсаде объявят в районе Ульяновской области 28 апреля

День траура после стрельбы в детском саду поселка Вешкайма Ульяновской области, где преступник убил трех человек, 28 апреля объявят в Вешкаймском районе. Об этом 27 апреля сообщил вице-губернатор региона Александр Коробко.

«День траура будет объявлен в Вешкаймском районе», — сказал он «РИА Новости».

26 апреля мужчина с ружьем проник в детский сад и застрелил 35-летнюю женщину, работавшую нянечкой, а затем убил двоих детей 2016 и 2017 годов рождения. Также он ранил воспитательницу, после чего покончил с собой.

Стрелявшим оказался 26-летний Руслан Ахтямов, его опознала его мать. Как отметила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, предполагаемый убийца состоял на учете как психически больной. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

Перед преступлением Ахтямов встретился с 68-летним Александром Трониным (по другой информации, фамилия Дронин. — Ред.), которому и принадлежало ружье. Позже тело пенсионера было обнаружено на свалке недалеко от детского сада.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что семьям погибших в детсаду будет оказана медицинская и психологическая помощь. Он также поручил проверить безопасность всех образовательных учреждений региона.