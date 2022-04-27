Благоустройство парка 300-летия прокуратуры продолжат в Пскове

В Пскове в 2022 году продолжат благоустройство парка 300-летия прокуратуры на улице Никольской. Об этом Псковской ленте новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

В этом году подрядчик должен будет обустроить пешеходную зону у памятного знака ветеранам органов прокуратуры региона. В перечень работ входит устройство основания и асфальтирование дорожек, установка бортовых камней и обустройство покрытия из гранитного отсева. Также запланировано озеленение, в рамках которого специалисты высадят 60 саженцев дуба.

Средства на благоустройство выделят из городского бюджета. Завершить работы планируется до 15 сентября 2022 года.

В конце 2021 года в парке 300-летия прокуратуры расширили дорогу и вырубили поросль. Полностью завершить благоустройство не удалось из-за погодных условий.