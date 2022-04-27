Россия 27 апреля провела семь гуманитарных акций на Украине

Российская сторона в среду, 27 апреля, провела семь гуманитарных акций на территории Украины, передав мирным жителям 331 т предметов первой необходимости и продуктов питания. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ в среду.

Как сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, гуманитарные акции проводились в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Харьковской областях.

За истекшие сутки же были проведены 14 гуманитарных акций в ДНР и ЛНР, а также Харьковской и Херсонской областях, во время которых мирному населению раздали 349,6 т гуманитарной помощи.

В Минобороны отметили, что начиная со 2 марта Россией на Украину уже доставлено 15 876,1 т предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, а также проведено 920 гуманитарных акций.

В свою очередь, федеральные органы исполнительной власти совместно с субъектами России и различными общественными организациями и патриотическими движениями продолжают собирать гуманитарную помощь. В пунктах ее сбора на данный момент подготовлено еще более 22 тыс. т предметов первой необходимости и продуктовых наборов, включая детское питание и жизненно важные медикаменты.

Ранее в этот же день в пресс-службе Минобороны сообщили, что доставили более 40 т гуманитарной помощи из России в украинский город Херсон и его окрестности. По данным военного ведомства, из Республики Крым в регион были доставлены продукты, детское питание, а также товары первой необходимости.

До этого тогда же военнослужащие Центрального военного округа доставили гуманитарную помощь и медикаменты в Луганскую область. Медицинский груз был собран администрацией воронежского города Россошь по просьбе жителей луганского села, сообщает Минобороны РФ. Военнослужащие привезли препараты различного назначения: жаропонижающие, для снижения артериального давления, противовоспалительные, обезболивающие и другие средства.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам. Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля.

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