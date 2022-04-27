Монумент участникам войны восстановят в Уссурийске

В Уссурийске восстановят монумент героям Великой Отечественной войны. Речь идет о скульптурной композиции в селе Раковка. Сейчас ищут подрядчика на выполнение работ.

Дизайн-проект памятника разработало ООО «Малая архитектурная группа». Помимо композиции, в селе появится зона отдыха, пишет ИА UssurMedia.

В план работ входит полная реконструкция памятника, которому уже более 50 лет. За это время проводился только косметический ремонт мемориала. Стоимость контракта — 2,6 млн рублей. Работы должны завершить до 15 августа 2022 года.

Проект восстановления памятника «Воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» стал одним из лидеров конкурса «Твой проект».

Агентство отмечает, что по результатам конкурса «Твой проект» в Уссурийске реализуют еще три предложения местных жителей. Так, в этом году должны благоустроить двор дома по улице Мурзинцева, установить памятник первопроходцам в центре города и построить крытую спортплощадку у одной из городских школ.