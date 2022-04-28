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Большая часть премиальных новостроек Москвы оказалась за пределами центра

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Сегодня 75% предложений новостроек премиум-класса в Москве расположены за пределами Центрального автономного округа (ЦАО). Об этом «Известиям» сообщили аналитики ГК «Пионер».

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В последние годы активно пересматриваются принципы премиального сегмента. Если восемь лет назад этот термин относился к проектам с 100–200 лотами, то теперь получили широкое распространение новостройки с объемом фонда в 500+ лотов. Эксперты выделяют их в отдельную категорию — «Большой премиум», рассказали в компании.

Увеличивался не только масштаб застройки, но и качественные характеристики проектов. В них особое внимание уделяют качеству фасадных материалов, правильному зонированию проекта, организации внутренней закрытой территории, принципам планировочных решений и т.д., добавили аналитики.

По данным компании, всего сегодня критериям «Большого премиума» соответствуют 12 жилых комплексов Москвы. Только один из проектов расположен в ЦАО, все остальные — за пределами исторического центра. В экспозиции на эти 11 проектов приходится 145 тыс. кв. метров — это 75% от общего объема текущего предложения премиального сегмента.

«Сегодня клиентам нужна комфортная среда, коммуникация с соседями, прямой доступ ко всей необходимой инфраструктуре — социальной и коммерческой. Ради этого они вполне готовы отказаться от ЦАО в пользу комфортных самодостаточных комплексных проектов», — заключил руководитель направления аналитики и маркетинговых концепций ГК «Пионер» Евгений Межевикин.

Руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев во вторник, 26 апреля, спрогнозировал рост спроса на новостройки. По его мнению, спрос на первичное жилье поднимется до 15% благодаря снижению ставок по льготной ипотеке с 12 до 9%.

За день до этого президент РФ Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12 до 9% годовых. По его словам, действие льготной ипотеки нужно продлить до конца года.

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