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Глава Уимблдона ответил на критику решения об отстранении россиян

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Президент Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) Иан Хьюитт, отвечающий за проведение международного Уимблдонского турнира, ответил на критику 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича в отношении решения об отстранении россиян от соревнований.

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«Мы уважаем мнение других. Это очень сложная ситуация. Сейчас мы пытаемся объяснить всем причины, почему мы считаем принятое решение правильным для Уимблдона», — приводит слова Хьюитта британское издание Express.

19 апреля стало известно, что российских спортсменов не допустят к участию в международном Уимблдонском турнире по теннису.

В свою очередь Джокович осудил данное решение, назвав его сумасшедшим. Он подчеркнул, что когда политика вмешивается в спорт, это не приводит к хорошим результатам. Кроме того, Джокович заявил, что в теннисе есть правила, запрещающие дискриминацию, а спортсмены играют на основе рейтинга, а не национальности.

20 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на недопустимость того, чтобы спортсмены стали «заложниками политических предубеждений, политических интриг и враждебных действий» в отношении России. По его мнению, от такого решения «пострадают сами соревнования».

21 апреля Федерация тенниса России (ФТР) объявила о подготовке обращения юридического характера во все возможные инстанции по поводу запрета россиянам выступать на Уимблдоне. По мнению президента ФТР Шамиля Тарпищева, недопуск является проявлением нарушения прав человека.

В тот же день советский и российский теннисист Андрей Чесноков предложил Великобритании выплатить компенсации российским теннисистам за отстранение их от участия в Уимблдоне, который будет проходить с 27 июня по 10 июля. По словам теннисиста, такой регламент существует согласно правилам ассоциаций ATP и WTA.

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