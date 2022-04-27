Путин поручил разработать проект о дистанционной продаже лекарств по рецепту

Президент Российской Федерации Владимир Путин дал кабинету министров поручение до 1 июля разработать и внести в Государственную думу законопроект о дистанционной продаже лекарств по рецепту. Информация об этом появилась на сайте Кремля вечером вторника, 26 апреля.

«Правительству РФ подготовить <...> и внести в Государственную думу Федерального Собрания РФ проект федерального закона, предусматривающий проведение эксперимента по осуществлению организациями розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту, дистанционным способом», — сказано в перечне поручений Путина в разделе «Документы».

Дедлайн, который указан в перечне, — 1 июля текущего года.

Законопроект должен быть создан совместно с органами исполнительной власти субъектов Федерации, представителей региональных отделений партии «Единая Россия», общероссийской общественной организации «Деловая Россия», профессиональных некоммерческих организаций (ассоциаций, союзов), созданных медицинскими и фармацевтическими работниками, а также общественных объединений по защите прав граждан в сфере охраны здоровья.

Помимо этого, Путин поручил кабмину внедрить единый федеральный реестр по назначению лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания.

«Правительству <…> обеспечить реализацию комплекса мер, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи населению и лекарственного обеспечения населения, предусмотрев в том числе поэтапное внедрение единого федерального реестра назначений лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания», — говорится на Кремлевском сайте.

Также было поручено внедрять удаленные технологии, которые позволят докторам проводить консультации с пациентами, в том числе имеющими хронические болезни, корректировать ранее назначенное лечение и выписывать рецепты в электронном виде.

Этот доклад нужно сдать до 15 сентября 2022 года.

Также в этот день глава государства поручил выделить деньги из бюджета на оплату дополнительных мероприятий, благодаря которым можно будет оперативно диагностировать сахарный диабет и приступить к лечению заболевания.

27 апреля сообщалось, что ученые Уральского федерального университета (УрФУ) разработали препарат для профилактики и лечения осложнений сахарного диабета. В пресс-службе УрФУ заявили, что в случае успешных клинических испытаний в России появится инновационное лекарство. Препаратов, которые способны блокировать прогресс развития поздних осложнений сахарного диабета, на сегодня не существует, подчеркнули ученые.

16 марта российский лидер поручил правительству обеспечить доступность товаров на потребительском рынке, включая рынок лекарств, а также решать логистические и другие проблемы, которые ведут к ценовым всплескам.

6 января Путин поручил правительству представить предложения об обеспечении с 2022 года лекарствами детей с тяжелыми заболеваниями после достижения ими 18-летия.