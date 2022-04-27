Минобороны призвало ВОЗ не допускать использование Киевом больниц в военных целях

Россия еще раз призвала Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) оказать влияние на официальный Киев и не допускать использования им медицинских объектов для военных целей. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ в среду, 27 апреля.

«В очередной раз призываем все международные организации и в первую очередь Всемирную организацию здравоохранения оказать влияние на официальный Киев и принять действенные меры, направленные на недопущение использования объектов медицинской инфраструктуры в военных целях», — заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

Как отметил генерал-полковник, факты размещения украинскими националистами опорных пунктов и тяжелого вооружения в лечебных учреждениях «до настоящего времени остаются без внимания Всемирной организации здравоохранения», несмотря на неоднократные заявления российской стороны.

По его словам, в городе Константиновке (ДНР) в городской больнице на проспекте Ломоносова оборудован госпиталь для военнослужащих ВСУ.

«При этом всех больных, независимо от состояния их здоровья, цинично выгнали из лечебного учреждения», — сообщил начальник центра.

Также в Запорожье на улице Победы в городской клинической больнице экстренной и скорой медицинской помощи размещено подразделение ВСУ, а на прилегающей территории — бронетехника и огневые позиции артиллерии.

Ранее, 16 апреля, Мизинцев заявлял, что в ВОЗ до сих пор не отреагировали на факты использования неонацистами больниц в разных районах Украины для ведения оттуда боевых действий.

В Минобороны уточнили, что украинские военные и националисты размещают огневые позиции и тяжелое вооружение в зданиях детских садов, общеобразовательных, муниципальных и медицинских учреждений в таких регионах страны, как Днепропетровская, Запорожская, Киевская, Одесская, Сумская, Харьковская и Черниговская области.

Ранее 21 апреля сообщалось, что на территории больницы № 4 в Мариуполе обнаружено 26 погибших гражданских лиц, ставших жертвами обстрела со стороны радикальной националистической группировки «Азов», против которой в России возбуждены уголовные дела.

16 апреля журналистка из Германии Алина Липп рассказала телеканалу «Известия», что украинские военные убили большое количество людей в больнице Мариуполя, предварительно связав им руки. Она добавила, что все зверства, которые приходилось ей видеть, творили украинские военные.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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