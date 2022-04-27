Вернувшийся в Россию летчик Ярошенко рассказал о пытках в тюрьмах США

Осужденный в США российский летчик Константин Ярошенко, которого обменяли на американца Тревора Рида, рассказал, что его здоровье ухудшилось из-за плохого отношения и пыток в американских тюрьмах.

«Что сделали власти США в отношении меня за эти 12 лет с момента моего похищения, с момента пыток. Отношение ко мне в американских тюрьмах было не самое лучшее», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

О том, что в результате длительного переговорного процесса состоялся обмен Рида на Ярошенко, сообщили ранее в этот день в МИД РФ. По словам адвоката Ярошенко, сначала россиянина доставили в Сочи, после чего он прилетел в Москву и встретился с семьей.

В первом комментарии после освобождения Ярошенко назвал свой приговор несправедливым. Он отметил, что отбыл 12 лет в тюрьме США ни за что. К тому же там он находился в наручниках с огромной скобой и цепью, из-за чего у него были обездвижены руки.

Как рассказали супруга летчика Виктория и его дочь Екатерина, в США с ним обращались жестоко, у главы семьи остались шрамы на руках и ногах, после того как он находился в кандалах.

Ярошенко был арестован сотрудниками правоохранительных органов США в Либерии в мае 2010 года по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Позже его депортировали в США, где 7 сентября 2011 года приговорили к 20 годам заключения. Сам гражданин РФ отрицал вину и называл дело сфабрикованным.

Рида признали виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение к представителю власти насилия, опасного для жизни или здоровья») летом 2020 года. Суд назначил ему девять лет колонии и взыскал 300 тыс. рублей в пользу двух потерпевших. 28 июня 2021 года Мосгорсуд признал приговор законным.

Инцидент с участием Рида произошел в Москве в августе 2019 года. В полицию поступило сообщение, что на Ленинградском шоссе дебоширит мужчина — он стоял возле автомобиля с двумя девушками и скандалил. Позднее студент из США напал на сотрудников полиции.