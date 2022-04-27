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Вооруженные силы России сбили украинский Ми-24 над Харьковской областью

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Войска противовоздушной обороны РФ за день сбили под Харьковом один вертолет Ми-24 Украины и два беспилотника. Об этом в среду, 27 апреля, уведомил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Черкасская Лозовая Харьковской области сбит вертолет Ми-24 украинских воздушных сил. Также в районах населенных пунктов Пески-Радьковские и Борщевка уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата», — подчеркнул он.

Спецоперация в Донбассе 27 апреля. Текстовая трансляция
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Конашенков подытожил: всего с начала военной спецоперации по защите мирного населения Донбасса военные России ликвидировали свыше 600 беспилотников, 141 самолет и 111 вертолетов, которые принадлежат Украине.

Он подчеркнул также, что уничтожены 2616 танков и других боевых бронемашин, 297 установок реактивных систем залпового огня, 1139 орудий полевой артиллерии и минометов и 2426 единиц специальной военной автомобильной техники.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесено поражение 17 военным объектам Украины. Среди них уничтожены: два командных пункта подразделений украинских войск, а также 15 районов сосредоточения живой силы и военной техники», — уведомил генерал-майор.

По информации Конашенкова, оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС РФ поражены 38 военных объектов Украины.

«Среди них семь пунктов управления, два ЗРК: один С-300 в районе Николаевки и один «Оса-АКМ» в районе Великая Камышеваха, два укрепрайона, а также 27 мест сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожены свыше 210 националистов и 43 единицы бронетехники и автомобилей», — добавил представитель Минобороны РФ.

Российскими артиллерийскими подразделениями за среду поражено 309 целей.

«Подразделениями артиллерии в течение дня выполнены 309 огневых задач. Поражены 14 пунктов управления, 292 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также три склада боеприпасов в районах Червоного и Ильичевки Харьковской области», — сообщил генерал-майор.

Ранее в этот день в министерстве обороны России заявили о том, что ВС России захватили на полевом складе около 1 тыс. единиц украинского вооружения. На складе нашли оружие времен СССР, противотанковые комплексы Javelin, NLAW, образец противотанковой ракеты немецкого производства, беспилотники, иностранное стрелковое оружие и др. Оружие бросили националистические подразделения Украины во время отступления на территории ЛНР.

Помимо этого, 27 апреля в министерстве обороны сообщили об уничтожении на территории Запорожского алюминиевого комбината ангаров с большой партией зарубежного вооружения, поставленного США и европейскими странами для украинских войск.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских войск Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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