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Один человек погиб в ДТП с микроавтобусом и легковушкой в Иркутской области

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В Нижнеилимском районе Иркутской области произошло ДТП с микроавтобусом и легковым автомобилем, в результате один человек погиб. Об этом в среду, 27 апреля, сообщает источник в экстренных службах «РИА Новости».

«При столкновении микроавтобуса и легковушки пострадали 11 человек, один из них погиб», — заявил он.

Источник подчеркнул, что семь пострадавших детей и трое взрослых госпитализированы в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.

22 апреля в Нижнем Тагиле в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадал человек. Авария произошла днем на пересечении улиц Красноармейской и Космонавтов. По предварительным данным, 26-летний водитель ВАЗ-2114 врезался в Nissan, за рулем которого находился 46-летний мужчина.

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