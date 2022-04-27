Прямой эфир
Армия
В МО рассказали о ликвидации Ми-24 и беспилотников ВСУ в Харьковской области
Мир
Канцлер Австрии назвал нереальным отказ от российского газа в ближайшие несколько лет
Армия
Авиация ВКС РФ поразила 38 военных объектов Украины
Мир
СК Приднестровья обнаружил 10 взрывных устройств у местного радиотелецентра
Интернет
AliExpress начала отменять заказы на Украину
Общество
Россиян предупредили об активизации кибермошенников на длинных выходных
Общество
Осужденный в США российский летчик Ярошенко встретился с семьей
Туризм
В МИД РФ подтвердили выход России из Всемирной туристской организации
Экономика
Путин поручил подготовить меры по льготному кредитованию малого бизнеса
Экономика
Силуанов допустил сокращение добычи нефти в РФ на 17%
Мир
В Харькове намерены переименовать все связанные с РФ улицы и объекты
Сюжет:

В новые санкции Швейцарии против России включен запрет на импорт угля

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Швейцарии расширили санкционные меры против России и Белоруссии. Теперь, согласно распоряжению швейцарского правительства — Федерального совета — от 27 апреля, они включают в себя в том числе запрет на импорт бурого и каменного угля.

СИДНом сидят: РФ и Швейцария приостановили пересмотр налогового соглашения
На ком скажется потенциальная денонсация договора

«Новые меры включают <...> запрет на импорт бурого угля, каменного угля и товаров, являющихся важным источником доходов для России, в частности, древесины, цемента, морепродуктов и черной икры», — говорится в сообщении.

Как указала Швейцария, она также запрещает экспортировать в Россию товары, которые «способны усилить ее индустриальный потенциал». К таковым, по мнению властей страны, относятся промышленные роботы и некоторые виды химической продукции.

Согласно пятому антироссийский пакету санкций Евросоюза, Швейцария запретила своим гражданам поддерживать компании, находящиеся в собственности или под контролем российского государства, а также регистрировать трастовые фонды для россиян. Как пояснил Федеральный совет, с введением всех этих ограничений «Швейцария осуществила большинство новых мер ЕС против России».

Как заявил 20 апреля заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Евгений Иванов в ходе пленарного заседания в Госдуме, несмотря на свой нейтралитет, который действовал даже в годы Второй мировой войны, Швейцария присоединилась к введенным Евросоюзом (ЕС) санкциям против России. Таким образом, теперь этот статус действует только на словах.

8 апреля Евросоюз принял пятый блок санкций против России. Ограничения предусматривают заморозку активов ряда российских банков, запрет на импорт угля из РФ, эмбарго на поставку вооружения в страну, запрет на экспорт, в частности высокотехнологичных товаров, на сумму €10 млрд.

6 апреля официальный представитель государственного секретариата экономики (SECO) Швейцарской конфедерации Фабиан Майенфиш заявил, что страна присоединилась к западным санкциям против РФ и заблокировала российские активы на сумму 7,5 млрд франков (более $8 млрд).

Западные страны продолжают ужесточать санкции против России на фоне начавшейся 24 февраля спецоперации по защите мирного населения в Донбассе. За несколько дней до этого ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022