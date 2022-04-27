В новые санкции Швейцарии против России включен запрет на импорт угля

Власти Швейцарии расширили санкционные меры против России и Белоруссии. Теперь, согласно распоряжению швейцарского правительства — Федерального совета — от 27 апреля, они включают в себя в том числе запрет на импорт бурого и каменного угля.

«Новые меры включают <...> запрет на импорт бурого угля, каменного угля и товаров, являющихся важным источником доходов для России, в частности, древесины, цемента, морепродуктов и черной икры», — говорится в сообщении.

Как указала Швейцария, она также запрещает экспортировать в Россию товары, которые «способны усилить ее индустриальный потенциал». К таковым, по мнению властей страны, относятся промышленные роботы и некоторые виды химической продукции.

Согласно пятому антироссийский пакету санкций Евросоюза, Швейцария запретила своим гражданам поддерживать компании, находящиеся в собственности или под контролем российского государства, а также регистрировать трастовые фонды для россиян. Как пояснил Федеральный совет, с введением всех этих ограничений «Швейцария осуществила большинство новых мер ЕС против России».

Как заявил 20 апреля заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Евгений Иванов в ходе пленарного заседания в Госдуме, несмотря на свой нейтралитет, который действовал даже в годы Второй мировой войны, Швейцария присоединилась к введенным Евросоюзом (ЕС) санкциям против России. Таким образом, теперь этот статус действует только на словах.

8 апреля Евросоюз принял пятый блок санкций против России. Ограничения предусматривают заморозку активов ряда российских банков, запрет на импорт угля из РФ, эмбарго на поставку вооружения в страну, запрет на экспорт, в частности высокотехнологичных товаров, на сумму €10 млрд.

6 апреля официальный представитель государственного секретариата экономики (SECO) Швейцарской конфедерации Фабиан Майенфиш заявил, что страна присоединилась к западным санкциям против РФ и заблокировала российские активы на сумму 7,5 млрд франков (более $8 млрд).

Западные страны продолжают ужесточать санкции против России на фоне начавшейся 24 февраля спецоперации по защите мирного населения в Донбассе. За несколько дней до этого ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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