Замглавы Николаевского района Хабаровского края заключили под стражу

В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело о получении взятки в отношении заместителя главы Николаевского муниципального района. Об этом ИА AmurMedia сообщили в СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Следствие полагает, что с 2017 по 2020 год чиновник получил взятки на общую сумму не менее 1 млн рублей. В обмен он оказывал покровительство и услуги, связанные с его полномочиями в сфере ЖКХ. Кто именно являлся взяткодателем, не уточняется.

Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Подозреваемый задержан. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на сбор доказательной базы. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее 27 апреля сообщалось о том, что суд в Иркутске вынес приговор бывшему заместителю мэра — председателю комитета по управлению Октябрьским округом Владимиру Преловскому. Его признали виновным в получении взяток.