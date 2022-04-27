Корреспондент «Известий» спас кошку на передовой в Попасной

Корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага 27 апреля спас кошку на передовой в городе Попасная в Луганской Народной Республике.

Судя по кадрам, животное само выбежало к съемочной группе в разрушенном здании при звуках ударов. Журналист понял, что не сможет бросить кошку и эвакуировался вместе с ней.

«Не бойся, не бойся. Я сам боюсь», — успокаивал журналист кошку.

1 апреля Кулага нашел людей в Попасной по просьбе их родных из России. Журналист рассказал, что к нему обратилась жительница Белгорода с просьбой узнать, живы ли ее бабушка с тетей, которые остались в Попасной. Последний раз родственники связывались больше двух недель назад.

Съемочная группа пробиралась к нужному дому под обстрелами украинских военных, им удалось уговорить женщин, одной из которых 82 года, покинуть опасное место.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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