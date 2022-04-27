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Удары по позициям украинских военных в Попасной сняли с коптера

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В распоряжении «Известий» в среду, 27 апреля, появилась видеозапись боев против украинских военных в Попасной, снятая при помощи коптера.

На кадрах видны попадания по позициям вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Ранее в этот день корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага показал кадры штурма позиций ВСУ в Попасной. Он рассказал, что украинские военные укрываются в пятиэтажных домах. На видео слышны звуки стрелковых орудий, работы танков и артиллерии.

Ранее, 22 апреля, Кулага рассказал, что прямо во дворах домов в Попасной украинские военные оборудовали огневые точки и рыли там окопы. По его словам, покидая свои позиции, военные бросили тела сослуживцев и вооружение.

В тот же день железнодорожная станция Попасная-1 полностью перешла под контроль сил Луганской Народной Республики.

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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