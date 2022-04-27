Замглавы ГУВД по Запорожской области сообщил о попытке атаки дрона на Запорожскую АЭС

Два украинских ударных беспилотника-камикадзе Warmate атаковали город Энергодар, целью одного из них была Запорожская АЭС. Об этом в среду, 27 апреля, заявил заместитель начальника ГУВД по Запорожской области Алексей Селиванов.

Он пояснил, что второй беспилотник готовился нанести удар по городской администрации Энергодара. Благодаря профессиональным действиям военнослужащих Росгвардии оба БПЛА были сбиты.

«Обломки БПЛА, направлявшегося в сторону ЗАЭС, где расположено шесть энергоблоков с огромным количеством ядерного материала, упали в нескольких сотнях метров от атомной станции. Второй рухнул практически перед зданием городской администрации. БПЛА были снаряжены боевыми головками с массой взрывчатого вещества до 800 гр в тротиловом эквиваленте», — написал он в своем Telegram-канале.

Селиванов подчеркнул, что жертвами атаки украинских дронов могли стать гражданские люди, находившиеся рядом с администрацией города, а также многочисленные сотрудники Запорожской АЭС.

25 апреля Росгвардия уничтожила бронегруппу ВСУ, которая пыталась прорваться в населенный пункт в Харьковской области. Отмечалось, что колонна из восьми украинских танков при поддержке пехоты двигалась в направлении позиций росгвардейцев, прикрывавших въезд в населенный пункт. По противнику был открыт огонь.

21 апреля Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили украинский БПЛА, а также два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе города Запорожье. Кроме того, были поражены два района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также два опорных пункта националистов.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе.

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