Прямой эфир
Армия
В МО рассказали о ликвидации Ми-24 и беспилотников ВСУ в Харьковской области
Мир
Канцлер Австрии назвал нереальным отказ от российского газа в ближайшие несколько лет
Армия
Авиация ВКС РФ поразила 38 военных объектов Украины
Мир
СК Приднестровья обнаружил 10 взрывных устройств у местного радиотелецентра
Интернет
AliExpress начала отменять заказы на Украину
Общество
Россиян предупредили об активизации кибермошенников на длинных выходных
Общество
Осужденный в США российский летчик Ярошенко встретился с семьей
Туризм
В МИД РФ подтвердили выход России из Всемирной туристской организации
Экономика
Путин поручил подготовить меры по льготному кредитованию малого бизнеса
Экономика
Силуанов допустил сокращение добычи нефти в РФ на 17%
Мир
В Харькове намерены переименовать все связанные с РФ улицы и объекты

Замглавы ГУВД по Запорожской области сообщил о попытке атаки дрона на Запорожскую АЭС

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два украинских ударных беспилотника-камикадзе Warmate атаковали город Энергодар, целью одного из них была Запорожская АЭС. Об этом в среду, 27 апреля, заявил заместитель начальника ГУВД по Запорожской области Алексей Селиванов.

Спецоперация в Донбассе 27 апреля. Текстовая трансляция
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

Он пояснил, что второй беспилотник готовился нанести удар по городской администрации Энергодара. Благодаря профессиональным действиям военнослужащих Росгвардии оба БПЛА были сбиты.

«Обломки БПЛА, направлявшегося в сторону ЗАЭС, где расположено шесть энергоблоков с огромным количеством ядерного материала, упали в нескольких сотнях метров от атомной станции. Второй рухнул практически перед зданием городской администрации. БПЛА были снаряжены боевыми головками с массой взрывчатого вещества до 800 гр в тротиловом эквиваленте», — написал он в своем Telegram-канале.

Селиванов подчеркнул, что жертвами атаки украинских дронов могли стать гражданские люди, находившиеся рядом с администрацией города, а также многочисленные сотрудники Запорожской АЭС.

25 апреля Росгвардия уничтожила бронегруппу ВСУ, которая пыталась прорваться в населенный пункт в Харьковской области. Отмечалось, что колонна из восьми украинских танков при поддержке пехоты двигалась в направлении позиций росгвардейцев, прикрывавших въезд в населенный пункт. По противнику был открыт огонь.

21 апреля Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили украинский БПЛА, а также два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе города Запорожье. Кроме того, были поражены два района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также два опорных пункта националистов.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022