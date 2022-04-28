Весна-2022 началась с избавления от большого мифа о том, что бизнес на Западе отделен от политики. IТ-сектор не стал исключением. Многие зарубежные провайдеры так или иначе проигнорировали договорные обязательства в отношении пользователей из России. Наш бизнес оказался в новых условиях.

Последствия ввода в отношении России массовой культуры IТ-отмены ощутили на себе практически все: от национальных финансовых институтов до рядовых граждан. Серьезно пострадал и бизнес. Даже краткий список ставших недоступными зарубежных IТ-ресурсов и сервисов, которыми активно пользовались в РФ, обширен.

Так, корпоративный мессенджер Slack прекратил работу в нашей стране. По данным из открытых источников, компания удаляла рабочие пространства российских клиентов без предупреждения и возможности сохранения. Облачный сервис для управления базами данных MongoDB отключил аккаунты пользователей из нашей страны. Правда, здесь компания действовала более цивилизованно. Пользователям из России и Белоруссии разослали письма, в которых были рекомендации по сохранению данных и предупреждение об ограниченных сроках для их вывода.

А вот система автоматизации предприятий общепита Poster Pos просто заблокировала учетные записи пользователей, не дав возможности перенести проекты. Подобных примеров — масса.

Собственно, произошло то, чем долго пугали всех IТ-алармисты: «Зарубежный софт, особенно в облаке, — не ваш, провайдер в любой момент отключит вас от всего, что критично для бизнеса». Довольно долго от таких прогнозов можно было отмахиваться: «Кто отключит, зачем отключит?»

В строгой логике бизнеса такие демарши никому не выгодны. Многие IТ-продукты в своих нишах воспринимаются как глобальный безальтернативный стандарт, мысль об отключении от них по инициативе провайдера не воспринималась всерьез. По сути, это добровольный отказ от доли рынка. Даже если Россия в общем объеме операций провайдера не занимает доминирующие позиции, выручка никогда не бывает лишней, особенно в современных условиях.

Реалии же таковы, что политическое и общественное давление берут верх над экономической целесообразностью. Причем демонстративным уходом дело иногда не ограничивается. Бывает и хуже: вам вредят через IТ-инструмент только за национальную принадлежность компании.

Так, разработчик популярной библиотеки node-ipc на GitHub добавил зловредный код в свой npm-пакет. Вирус нападал выборочно: только на IP-адреса пользователей из России и Белоруссии. Он перезаписывал все файлы с ценной информацией в эмоджи в виде сердечка, опустошая хранилища. Позже уязвимость откатили, но осадок остался.

В популярной сайтостроительной платформе WordPress через уязвимость в плагине Mistape злоумышленники смогли получить доступ к панели администратора. Это позволило им заливать на сайты компаний плагин UnderConstruction, с помощью которого на главную страницу портала можно выводить произвольную информацию. Как правило, туда вставляли виджет на тему событий на Украине. Автор плагина 24 февраля внес в него изменения, дождался, пока обновление разойдется, и через несколько дней начал эксплуатировать внесенную уязвимость.

В новых реалиях не гнушаются и прямым забором денег. Например, американский производитель сетевых решений и ПО Cisco отключил в РФ сервисы удаленного обновления для ИБ-оборудования и унифицированных коммуникаций, несмотря на оплаченные подписки.

Также поступила SEO-платформа Serpstat, которая не просто заблокировала российские аккаунты, но и официально объявила о присвоении средств: «Если у вас есть подписка Serpstat, ваш аккаунт будет заблокирован. Деньги за тарифный план возвращены не будут».

Впрочем, далеко не все публичные демарши и отказы в работе в России прошли гладко для провайдеров.

Во-первых, некоторые из них действовали исключительно «за компанию», под давлением своих властей и мирового общественного мнения. Как только фокус внимания с ситуации начал смещаться на другие сюжеты, произошел откат. Например, компания Apple сначала решила уйти из России, но спустя какое-то время ее продукция вновь стала доступна для наших покупателей.

Во-вторых, многие сымитировали уход: формальное объявление о приостановке операций в РФ последовало, были сделаны какие-то шаги по ограничению, но обойти их на практике оказалось несложно. Например, кому-то достаточно просто указать при регистрации другую страну и пользоваться сервисом как ни в чем ни бывало. Некоторые провайдеры сами подсказывают, как это лучше сделать.

Наконец, третий вариант: компания ушла по-настоящему, но доступ к ее продуктам и услугам возможен в полной мере с помощью VPN.

В сложившейся ситуации необходимо говорить о вариантах замены и аналогах наиболее критичных и распространенных IТ-решений. Здесь можно выделить несколько сценариев, которые будут наиболее распространены на российском рынке в ближайшее время.

Сразу опровергнем популярный миф о том, что «нам всё даст Китай». Всего, что нужно среднестатистической компании в плане IТ-обеспечения, нет даже у Поднебесной. К тому же Китай пока выжидает и стремится использовать ситуацию по максимуму в своих интересах.

В чем-то, конечно, помогает, но в чем-то косвенно идет в фарватере санкционного режима: например, приложения подсанкционных российских компаний удаляются в китайских маркетплейсах. Так что волшебного решения наших проблем от Пекина ждать не стоит.

Остаются три пути. Первый заключается в использовании всех доступных средств для сохранения доступа к привычному IТ-арсеналу. Например, VPN для удаленного доступа, смена страны регистрации, пусть и формальная, релокация части бизнеса для обеспечения «правильного» региона хотя бы части подразделений бизнеса и так далее.

Второй путь — использование софта, который развернут локально. По сути, нужно произвести отрыв программ от разработчиков и замкнуть их на своих локальных ресурсах без продления лицензий и обновлений. Эта стратегия имеет ограниченный по времени потенциал пользы, но на какое-то время ресурса старой версии софта вполне хватит. Такое «пиратство» в некоторой степени практиковали российские компании до расцвета эры лицензий и легализации.

Возможна и комбинация первых двух подходов и ожидание «отката» ситуации.

Но лучший вариант — деятельная альтернатива — создание необходимого софта самостоятельно. В ситуации, когда глобальные вендоры освобождают целые ниши рынка, можно сделать российские аналоги или принципиально новые решения классических отраслевых задач. Раньше стартап по созданию, скажем, российского аналога Jira не имел смысла, потому что проще было просто купить доступ к сервису. Сейчас же — иди и делай.

Да, у нас дефицит компетенций по некоторым направлениям, недостаточный доступ к технологиям и другие ограничения. Но сегодня есть главное — принципиальное доверие к российскому вендору как надежному IТ-партнеру по бизнесу. То, что практически все глобальные поставщики технологических услуг и решений утратили навсегда.

Автор — старший инженер компании CorpSoft24

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