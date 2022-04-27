Финляндия отказалась от требований России по расчетам за газ в рублях

Финляндия не будет оплачивать российский газ в рублях. Об этом 27 апреля заявила министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен.

«Мы приняли решение в правительственном комитете по экономической политике, что Финляндия не согласится на рублевые платежи. Решение было принято еще в начале апреля», — цитирует ее газета Helsingin Sanomat.

У «Газпрома», в частности, есть контракт с финской госкомпанией Gasum. Импортер получил письмо от российской корпорации, где объявлялось о рублевом порядке оплаты. Гендиректор Gasum Мика Вильянен сообщил, что компания готовит юридическую оценку письма из России и рассматривает вопрос об ответных мерах, которые собираются представить в мае.

Ранее в этот день сообщалось, что эстонская газовая компания Eesti Gaas не планирует оплачивать «Газпрому» поставки российского газа в рублях, как и вообще покупать газ у РФ. В эстонской компании отметили, что в ближайшие месяцы цена на газ для обычных клиентов не изменится.

В то же время стало известно, что «Газпром» полностью приостановил поставки газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша). В российском холдинге напомнили, что платежи за голубое топливо, поставляемое с 1 апреля, должны осуществляться в рублях.

16 апреля глава минобороны Эстонии Калле Лаанет заявил, что антироссийские санкции пока не дали эффекта и нужно бойкотировать нефть и газ из России. Министр также высказал мнение, что импортом этих ресурсов Европа «финансирует» российскую спецоперацию по защите Донбасса.

14 апреля сообщалось, что все три страны Балтии — Литва, Эстония, Латвия — могут довольствоваться мощностью терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Клайпедском порту, однако при этом возможны проблемы. Теоретически возможна ситуация, когда в условиях большого потребления газа для отопления пришлось бы применять ограничения к крупным промышленным потребителям.

На фоне антироссийских санкций 23 марта президент РФ Владимир Путин заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ.

Покупатели должны открыть в российских банках рублевые счета, с которых проходит оплата газа. Такое решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации России. Ряд стран G7 и Евросоюза счел требование РФ нарушением контрактов.