Трамп подал апелляцию на решение суда о ежедневной выплате в $10 тыс.

Экс-президент США Дональд Трамп подал апелляцию на решение суда Нью-Йорка, обязавшего его выплачивать ежедневно по $10 тыс. за неуважительное отношение к государственному органу. Об этом 27 апреля сообщает CNN.

Решение о признании Трампа виновным в неуважении к суду было принято в понедельник, 25 апреля, по обращению генпрокурора штата Летиции Джеймс, ранее потребовавшей от экс-президента предоставить ряд документов по делу расследования финансовых операций бизнесмена и его компании Trump Organization.

7 апреля генпрокурор Нью-Йорка заявила о своем намерении привлечь Трампа к ответственности в связи с отказом предоставить судебным органам документы для текущего расследования. Такое поведение расценивается как неуважение к суду.

Расследование в отношении компании 45-го президента США связано с неправомерным манипулированием стоимостью различных активов в области недвижимости ради приобретения наиболее выгодных кредитных условий, страхового покрытия и уменьшения налоговой ставки.

1 июля 2021 года в CNN сообщили о том, что компания бывшего президента США Trump Organization обвиняется в нарушении налогового законодательства. Отмечается, что организация и ее директор на протяжении 15 лет участвовали в преступной схеме по уклонению от уплаты налогов. Так, им вменяются мошенничество, сговор, хищение имущества и подделка документов.

В феврале минувшего года СМИ сообщали, что прокуратура Нью-Йорка расширила расследование относительно финансовой деятельности бывшего президента США в связи со сделками в сфере недвижимости на Манхэттене. По информации журналистов, власти заинтересовались займами, которые Трамп получил от нескольких дочерних фирм компании Ladder Capital, занимающейся ипотечными кредитами, на общую сумму около $280 млн.