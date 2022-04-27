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Путин поручил подготовить меры по льготному кредитованию малого бизнеса

Путин поручил подготовить меры по льготному кредитованию малого бизнеса при замещении иностранных фирм
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Президент России Владимир Путин поручил подготовить меры по льготному кредитованию малого бизнеса при замещении иностранных фирм. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам встречи с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

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«Рассмотреть вопрос об оказании поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность по модели франчайзинга, в том числе путем субсидирования процентных ставок по кредитам, предоставленным им в целях приобретения франшизы и развития такого бизнеса или в целях замещения иностранных компаний, приостановивших или прекративших деятельность на территории Российской Федерации», — приводит текст поручения пресс-служба Кремля.

Ранее в этот день в столице стартовала программа субсидирования ставки по договорам факторинга для малого и среднего бизнеса. Мера поддержки предусматривает льготное финансирование предпринимателя в течение одного года при портфеле не более 100 млн рублей. Главные условия — статус малого или среднего предприятия и регистрация в качестве налогоплательщика на территории Москвы.

11 апреля глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью «Известиям» заявил, что российская экономика сейчас обладает большим потенциалом к импортозамещению и переходит на новый его этап. Мантуров подчеркнул, что работа по замене заграничных товаров и компонентов российскими ведется уже многие годы и необходимо устранить зависимость от поставщиков, которые не хотят поставлять продукцию в Россию.

6 апреля стало известно, что молодые и начинающие предприниматели смогут брать в банках льготные кредиты, по которым до 90% рисков могут покрывать поручительства Корпорации МСП и региональных гарантийных организаций (РГО).

16 марта мэр Москвы Сергей Собянин выделил гранты для поддержки отечественных сетей быстрого питания. Их размер будет зависеть от площади открываемых точек и ряда других особенностей их работы. Заявки на получение гранта будут приниматься с 28 марта по 30 июня 2022 года.

Иностранные компании приостанавливают бизнес в РФ на фоне санкций стран Запада, которые были введены после того, как 24 февраля Москва начала операцию по защите мирного населения в Донбассе.

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