Двое жителей Углегорска ожидают суда за незаконную добычу икры

В Сахалинской области за незаконную добычу водных биоресурсов ожидают суда двое жителей Углегорска. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По версии следствия, в сентябре 2021 года мужчины прибыли на реку Лазовая, являющуюся миграционным путем лососевых на нерест. При помощи запрещенного орудия они вылавливали горбушу, после чего отбирали самок и извлекали из них икру, а затем выбрасывали тушки обратно в реку.

Как уточняет ИА SakhalinMedia, на момент задержания обвиняемые успели заготовить свыше 11 кг икры. Общая сумма ущерба превысила 310 тыс. рублей.

Мужчин обвиняют в незаконной добыче водных биоресурсов по предварительному сговору. Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения.