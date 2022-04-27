В Харькове намерены переименовать все связанные с РФ улицы и объекты

В Харькове намерены переименовать все улицы, районы, площади и остановки, названия которых хоть как-то связаны с Россией. Об этом в среду, 27 апреля, заявил мэр этого украинского города Игорь Терехов.

«Я предложу депутатам варианты переименований не только Московского района и Московского проспекта. <...> Многие названия улиц, площадей, скверов, остановок общественного транспорта, связанные с РФ, должны исчезнуть с карты Харькова», — написал он в Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Терехов отметил, что подготовку к этим изменениям можно начать уже сейчас.

«В ближайшее время на сайте городского совета мы создадим специальный раздел, где вы сможете оставлять свои предложения о том, какие топонимы Харькова должны навсегда исчезнуть, а какие появиться», — заключил он.

25 апреля стало известно, что киевский городской совет собирает предложения по переименованию почти 300 городских объектов, чьи названия связаны с Россией и Белоруссией.

15 апреля мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что горсовет украинской столицы переименовал сквер дружбы Киева и Москвы в сквер героев Мариуполя.

11 апреля, уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь призвал отказаться от использования русского языка при наименовании городов и других населенных пунктов. По мнению омбудсмена, такой шаг необходим для укрепления самобытности и культурной независимости Украины.

В связи со спецоперацией России по защите Донбасса о переименовании улиц заговорили и в других странах. Так, 22 апреля стало известно, что часть улицы Коруновачни в Праге (Чехия), где расположено посольство России, переименовали в улицу Украинских героев. А 2 марта канадский депутат Чарли Энгус выступил с предложением переименовать улицу в Оттаве, на которой находится посольство России, в честь президента Украины Владимира Зеленского.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины.

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