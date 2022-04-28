Сокращение ВВП, которое по итогам 2022 года ожидается на уровне 8,8%, прежде всего произойдет ввиду санкционного уменьшения экспорта и импорта сырья и конечных товаров, сворачивания производства и поставок многими иностранными компаниями. А также ввиду сужения внутреннего рынка из-за падения потребительского, инвестиционного, производственного спроса.

В разрезе отраслей экономики падение физического объема экспорта нефти, газа, угля, металлов отразится прежде всего на горнодобывающей промышленности, занимающей свыше 15% ВВП и лидирующие позиции в экспорте. В обрабатывающей индустрии, составляющей порядка 13% ВВП, пострадает, очевидно, в первую очередь автомобилестроение из-за сворачивания производств иностранных брендов и части отечественных моделей. Резкое уменьшение импорта товаров и доходов россиян негативно отразятся на оптовой и розничной торговле, имеющей долю примерно 12% в ВВП.

Снижение хозяйственной активности, а также уменьшение деловых и туристических поездок людей ударяют по транспортно-логистическому комплексу, составляющему до 6% объема экономики. Пострадают и обслуживающие экономику финансовая и страховая деятельность, на которые приходится около 4% ВВП.

Восстановление же по различным отраслям будет зависеть от степени ослабления действия санкционных и геополитических факторов падения ВВП, а также от возникновения и развития новых драйверов для производства.

Можно предположить, например, что быстрее других смогут восстановиться отрасли, требующие меньше сложного оборудования, меньше инвестиций, способные приносить быструю отдачу на более высокой оборачиваемости. В частности, это потребительский сектор. Объемы таких отраслей, как торговля и услуги населению и пищепром, в определенной степени могут быть компенсированы российскими компаниями взамен уходящим иностранным.

Для оценки потенциальной скорости восстановления ВВП крайне сложно создать экономическую модель на основе известных данных. При сравнении различных кризисов в недавней истории России вспоминается знаменитая фраза Льва Толстого: «Все счастливые семьи счастливы одинаково, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Периоды роста похожи один на другой, но каждый кризис — индивидуален, несопоставим по проявлениям и негативу с другими.

Пожалуй, нынешний кризис более глубокий и разносторонний по сравнению с 1998 и 2008 годами. Сейчас речь идет о сломе самой модели хозяйства. Нельзя рассчитывать и на спасительные ранее повышения цен энергоносителей после кризисов, на содействие со стороны внешнеэкономических отношений. Если уж сравнивать, то скорее с кризисом 1991 года, при всей условности таких сопоставлений. Тогда тоже было резкое, радикальное изменение всей хозяйственной парадигмы, вынужденный отказ от десятилетиями сложившейся экономической системы, разлом связей, механизмов в деятельности.

Поэтому крайне сложно предполагать, когда могут быть восстановлены докризисные объемы экономики. S&P Global Market Intelligence прогнозирует, что на это уйдет 10 лет. Строить прогнозы проблематично, поскольку пока драйверы ослабления экономики всё еще действуют, и неизвестно их развитие в дальнейшем. Основные из них — геополитическая ситуация вокруг конфликта России и Украины и влияние порожденных им санкций.

Глубина сокращения и темпы дальнейшего восстановления экономики зависят, в частности, от следующих вопросов. Насколько длительной будет военная фаза противостояния? На каких условиях она закончится? Станут ли усиливаться антироссийские санкции и, в частности, будет ли введено эмбарго на покупку российской нефти, газа, иных экспортных товаров? Будут ли сняты санкционные ограничения на поставки в Россию товаров и оборудования, на привлечение инвестиций, участие России в международном разделении труда? Если да, то когда и насколько?

На мой взгляд, темпы роста экономики гипотетически могут быть более быстрыми по сравнению с расчетами S&P Global Market Intelligence в случае скорых позитивных изменений в положительном направлении. Но вероятность того или иного сценария вряд ли можно предполагать сейчас — уж слишком много неопределенности в самых разных областях политики и экономики.

Автор — главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade

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