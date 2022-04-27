Прямой эфир

Посольство России в США прокомментировало обмен Ярошенко на американца

Посольство: Россия продолжит добиваться освобождения граждан страны из тюрем США
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва продолжит добиваться от Вашингтона освобождения граждан России из тюрем США. Об этом сообщило в среду, 27 апреля, посольство РФ в Вашингтоне после обмена россиянина Константина Ярошенко на американца Тревора Рида.

Закрытое дело: как жениться и решить квартирный вопрос в тюрьме
Осужденные чаще всего обращаются к юристам по вопросам наследства, доверенностей и бракосочетаний

«Сердечно поздравляем Константина Ярошенко с освобождением из американской тюрьмы и долгожданным воссоединением с семьей. На протяжении многих лет дипломаты посольства поддерживали соотечественника, посещали его в исправительных учреждениях и оказывали ему всё необходимое консульско-правовое содействие. Рады, что на родине Константин наконец получит квалифицированную медицинскую помощь», — говорится в Telegram-канале российской дипмиссии.

27 апреля в МИД РФ сообщили об обмене осужденного в России американца Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко.

Ярошенко был арестован сотрудниками правоохранительных органов США в Либерии в мае 2010 года по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Позже его депортировали в США, где 7 сентября 2011 года приговорили к 20 годам заключения. Сам гражданин РФ отрицал вину и называл дело сфабрикованным.

Рида признали виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение к представителю власти насилия, опасного для жизни или здоровья») летом 2020 года. Суд назначил ему девять лет колонии и взыскал 300 тыс. рублей в пользу двух потерпевших. 28 июня 2021 года Мосгорсуд признал приговор законным.

Инцидент с участием Рида произошел в Москве в августе 2019 года. В полицию поступило сообщение, что на Ленинградском шоссе дебоширит мужчина — он стоял возле автомобиля с двумя девушками и скандалил. Позднее студент из США напал на сотрудников полиции.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022