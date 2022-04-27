Посольство России в США прокомментировало обмен Ярошенко на американца

Москва продолжит добиваться от Вашингтона освобождения граждан России из тюрем США. Об этом сообщило в среду, 27 апреля, посольство РФ в Вашингтоне после обмена россиянина Константина Ярошенко на американца Тревора Рида.

«Сердечно поздравляем Константина Ярошенко с освобождением из американской тюрьмы и долгожданным воссоединением с семьей. На протяжении многих лет дипломаты посольства поддерживали соотечественника, посещали его в исправительных учреждениях и оказывали ему всё необходимое консульско-правовое содействие. Рады, что на родине Константин наконец получит квалифицированную медицинскую помощь», — говорится в Telegram-канале российской дипмиссии.

27 апреля в МИД РФ сообщили об обмене осужденного в России американца Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко.

Ярошенко был арестован сотрудниками правоохранительных органов США в Либерии в мае 2010 года по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Позже его депортировали в США, где 7 сентября 2011 года приговорили к 20 годам заключения. Сам гражданин РФ отрицал вину и называл дело сфабрикованным.

Рида признали виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение к представителю власти насилия, опасного для жизни или здоровья») летом 2020 года. Суд назначил ему девять лет колонии и взыскал 300 тыс. рублей в пользу двух потерпевших. 28 июня 2021 года Мосгорсуд признал приговор законным.

Инцидент с участием Рида произошел в Москве в августе 2019 года. В полицию поступило сообщение, что на Ленинградском шоссе дебоширит мужчина — он стоял возле автомобиля с двумя девушками и скандалил. Позднее студент из США напал на сотрудников полиции.