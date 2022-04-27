Бывшего заммэра Иркутска признали виновным в получении взяток

Суд в Иркутске вынес приговор бывшему заместителю мэра — председателю комитета по управлению Октябрьским округом Владимиру Преловскому. Его признали виновным в получении взяток, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Октябрьского районного суда.

Установлено, что с июня по октябрь 2020 года чиновник лично получил три взятки от коммерческой организации. В обмен он помог фирме выиграть тендеры на капремонт фасадов многоквартирных домов.

Преловский признан виновным по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки в крупном размере». Суд приговорил его к четырем годам в исправительной колонии строгого режима, а также запретил занимать определенные должности в госучреждениях.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее в апреле суд признал виновными во взяточничестве замначальника и двух инспекторов таможенного поста «Морской порт Славянка» в Приморье. Бывший замначальника был приговорен к шести годам колонии строгого режима со штрафом в размере более 10 млн рублей.