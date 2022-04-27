Очевидица рассказала о нападении собаки на девочку в Сочи

Представитель Федерации шахмат Республики Северная Осетия — Алания Ирина Кулешова рассказала в среду, 27 апреля, о том, как овчарка напала на 12-летнюю девочку, приехавшую в Сочи на шахматный турнир.

По словам женщины, она слышала собачий лай, но даже не догадывалась о присутствии там ребенка.

«У нас окна выходят как раз на заброшенный парк. И в течение получаса мы слышали как будто бы стаю собак. Человеческих голосов не было. Если бы хотя бы намек на человеческий голос был, то мы бы, конечно, что-то предприняли. А так была слышна борьба собак и был визг как будто бы маленького щеночка. Когда мы узнали об этой ситуации, то было очень жутко и страшно», — сказала Кулешова в беседе с телеканалом «Звезда».

Накануне собаки напали на ребенка, укусы стали смертельными, девочка погибла на месте, сообщает телеканал «360». Ребенок приехал с мамой из Саратовской области на турнир по шахматам. Участники первенства проживали в оздоровительно-образовательном центре «Илона».

На территории в поселке Лоо, куда пробралась школьница, 50-летний местный житель содержал крупных собак, участок не был оборудован специальными вольерами, и животные свободно перемещались по нему.

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка.

Федерация шахмат России досрочно прекратила проведение детских первенств России в Лоо, передает НСН. Соревнование не будет возобновлено до окончания следствия и установления причин случившегося.

После инцидента прокуратура Лазаревского района Сочи организовала проверку. Как сообщили в ведомстве, 12-летняя девочка хотела покормить щенят.