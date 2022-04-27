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Путин заявил о скором принятии решений по индексации пенсий и социальных пособий

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Пенсии, все социальные пособия, а также зарплаты бюджетников будут проиндексированы. Разработать соответствующие механизмы поручил президент РФ Владимир Путин 27 апреля на заседании Совета законодателей.

«Для практической реализации этого шага прошу парламентариев самым тщательным образом отработать все необходимые поправки и правовые механизмы», — заявил глава государства.

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В России с 1 апреля планово проиндексировали социальные пенсии на 8,6%. Повышение коснулось 4 млн человек — это получатели социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

4 апреля сообщалось, что гражданам старше 80 лет фиксированную выплату в составе страховой пенсии начисляют в двойном размере, на 2022 год надбавка составила 6564 рубля. Такая же надбавка полагается пенсионерам, которым присвоена I группа инвалидности. Эти доплаты начисляются автоматически, специально обращаться для их начисления не требуется, узнали «Известия».

7 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что соцвыплаты и пенсии будут проиндексированы. Кроме того, будут увеличены МРОТ и величина прожиточного минимума

11 апреля Путин поручил добиться в 2022 году снижения уровня бедности и неравенства по доходам населения. Помимо этого, глава государства дал указание комиссии государственного Совета РФ совместно с правительством до 1 июля подготовить доклад по стабилизации социально-экономической ситуации в регионах страны, проанализировав проблемы в этих сферах.

20 апреля комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что индексация социальных выплат, пенсий и зарплат бюджетников должна произойти не позднее II квартала 2022 года.

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