«Россети» разработали программы повышения надежности энергоснабжения «сложных» регионов

Осенне-зимний период для российского электросетевого комплекса прошел благополучно: в подавляющем большинстве регионов удалось обеспечить бесперебойное снабжение энергией потребителей. Об этом рассказал генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин на Всероссийском совещании об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2021/22 года и актуальных вопросах функционирования электроэнергетической отрасли.

Мероприятие прошло в Москве под председательством министра энергетики РФ Николая Шульгинова.

Андрей Рюмин отметил, что надежность функционирования электросетей была обеспечена благодаря ремонтной кампании, прошедшей в рамках подготовки к зиме. В ходе кампании были отремонтированы почти 135 тыс. км ЛЭП и 41 600 трансформаторных подстанций — в общей сложности на 12% больше, чем было запланировано. Объем финансирования работ составил 71,5 млрд рублей.

Основным негативным фактором стал резкий рост числа опасных метеорологических явлений, который составил 30% по сравнению с осенне-зимним периодом 2020/21 года. Имевшие место технологические нарушения по большей части были вызваны именно сложными погодными условиями.

«Осенне-зимний период мы прошли удовлетворительно. Однако отдельного внимания требует ситуация в регионах, где зафиксированы технологические нарушения из-за сложной погоды и износа фондов, возникшего по причине многолетнего дефицита средств на реновацию. Необходимо системное решение этого вопроса. Группа «Россети» разработала 18 целевых программ повышения надежности, девять из них уже одобрило Минэнерго России. Рассчитываем, что в ближайшие месяцы будут определены источники финансирования мероприятий», — отметил Андрей Рюмин.