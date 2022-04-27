AliExpress начала отменять заказы на Украину

Глобальная виртуальная торговая площадка AliExpress (принадлежит китайской публичной компании Alibaba Group), начала присылать украинцам уведомления об отмене заказов. Об этом сообщили онлайн-сообщества украинских мастеров.

Причины закрытия заказов не объясняются, а вопрос о возврате оплаты за заказы находится в статусе «на рассмотрении», передает «Интерфакс». На сегодняшний день официальных комментариев AliExpress по этой ситуации нет.

17 марта в пресс-службе AliExpress Россия «Известиям» рассказали, что доставка заказов в РФ продолжит осуществляться в стандартные сроки, также сохранится большинство привычных россиянам возможностей оплаты. Все рублевые платежи для пользователей AliExpress Россия по картам MasterCard и Visa будут работать в обычном порядке, кроме оплаты с помощью Apple Pay и Google Pay.

Также накануне стало известно, что крупные российские кредитные организации продолжают подготовку к выпуску карт китайской платежной системы UnionPay.

9 марта сообщалось, что Почта Банк запустил виртуальную карту китайской платежной системы UnionPay. Виртуальной картой можно пользоваться для оплаты покупок и совершения переводов в интернете как в России, так и за рубежом. Карта оформляется моментально и бесплатно в мобильном приложении независимо от того, где находится клиент.

При этом аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин назвал платежную систему Union Pay бесполезной для россиян. По его словам, карты и дальше будут блокировать по признаку того, что они из России. Так, держатели виртуальных карт жаловались в соцсетях и на различных форумах на невозможность совершить операции по оплате картами UnionPay.

В начале марта международные платежные системы Visa и MasterCard объявили о приостановке работы в России.

Страны Запада продолжают вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве тогда пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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