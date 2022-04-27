Опубликовано видео обмена Ярошенко на Рида в Турции

В распоряжении «Известий» появились видеокадры, на которых запечатлен момент обмена летчика Константина Ярошенко на гражданина США Тревора Рида в аэропорту Турции. Как видно из записи, сделанной 27 апреля, Ярошенко вышел из американского самолета с маленьким пакетом, в котором находились в основном его медикаменты.

Американец направлялся к самолету в сопровождении силовиков, он нес с собой две большие туристические сумки с вещами.

Как только Ярошенко, смахивая слезы, оказался на борту российского самолета, он сразу же попал в руки медиков, которые измерили ему давление. Он рассказал, что чувствовал себя плохо и уже принял таблетки.

Также летчик показал шрамы, оставшиеся у него на руках и ногах — последствия того, что в тюрьме США он был закован в кандалы. В разговоре с врачами россиянин прокомментировал, что 12 лет он пробыл в американской тюрьме «ни за что».

Ранее в этот же день в интервью «Известиям» супруга Ярошенко Виктория и его дочь Екатерина рассказали о жестоком обращении с ним со стороны американцев во время депортации в Россию.

Ранее в этот день были опубликованы кадры доставки Тревора Рида в аэропорт Внуково в Москве. Из Внуково гражданин США, осужденный за нападение на полицейских, был вывезен в Турцию, где состоялся его обмен на Ярошенко.

Ярошенко был арестован сотрудниками правоохранительных органов США в Либерии в мае 2010 года по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Позже его депортировали в США, где 7 сентября 2011 года приговорили к 20 годам заключения. Сам гражданин РФ отрицал вину и называл дело сфабрикованным.

Рида признали виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение к представителю власти насилия, опасного для жизни или здоровья») летом 2020 года. Суд назначил ему девять лет колонии и взыскал 300 тыс. рублей в пользу двух потерпевших. 28 июня 2021 года Мосгорсуд признал приговор законным.

Инцидент с участием Рида произошел в Москве в августе 2019 года. В полицию поступило сообщение, что на Ленинградском шоссе дебоширит мужчина — он стоял возле автомобиля с двумя девушками и скандалил. Позднее студент из США напал на сотрудников полиции.