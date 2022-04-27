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В СФ назвали популизмом отказ Польши и Болгарии платить за газ рублями

Сенатор Васильев назвал популизмом отказ Польши и Болгарии платить за газ рублями
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Зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев 27 апреля заявил, что отказ Польши и Болгарии платить за российский газ рублями является «чистым популизмом».

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«С 1 апреля был определен новый порядок оплаты поставок российского газа покупателями из недружественных стран. И то, что Польша и Болгария отказались платить по предложенной схеме — это чистый популизм. Так как эти страны рассчитывают получать газ от Евросоюза», — сказал Васильев «Известиям».

При этом Польша и Болгария не учитывают то, что европейское топливо будет стоить гораздо дороже, «хотя бы потому что прямые поставки и реверс — совсем не одно и то же».

«Надо понимать, что Польша как минимум наполовину зависит от российского газа, а Болгария почти полностью, кроме того, поляки активно последнее время заполняли свободные емкости газом, поэтому положение Польши заведомо находится в более выигрышном положении. А Болгарии, прежде чем делать столь непродуманные шаги, нужно было бы просчитать все возможные издержки подобных решений», — сказал Васильев.

Он подчеркнул, что, если власти Польши и Болгарии не смогут урегулировать вопрос с поставками энергоносителей, то финансовое благополучие этих стран пошатнется.

«То, что Россия настроена жестко соблюдать ею же озвученные меры, видно по цене на газ, которая после отказа Польши и Болгарии платить, тут же выросла. На практике мы подтверждаем свои заявления: нет денег — нет газа. И это заставит Европу еще раз задуматься, как вести себя с партнерами», — заключил Васильев.

Ранее в этот день стало известно, что «Газпром» полностью приостановил поставки газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша). В российском холдинге напомнили, что платежи за голубое топливо, поставляемое с 1 апреля, должны осуществляться в рублях.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий позже сообщил, что республика готовит резервные планы ограничений поставок газа для предприятий на случай сложностей с удовлетворением спроса в осенне-зимний период.

На фоне антироссийских санкций 23 марта президент РФ Владимир Путин заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ.

Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов. Вместе с тем Словакия, Венгрия, Молдавия заявили о возможности платить рублями за российский газ.

Санкции против России были введены рядом стран после того, как 24 февраля Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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