Премьер Польши Моравецкий заявил об устойчивости России к санкционному давлению

Российская экономика устойчива перед западными санкциями. Об этом 27 апреля заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Пока мы видим, что Россия, к сожалению, неплохо справляется с санкциями», — сказал он на пресс-конференции.

По словам политика, в этой связи Варшава «старается организовать процесс конструирования очередных санкционных пакетов».

Кроме того, Моравецкий призвал страны Евросоюза не платить за российский газ в рублях и обложить пошлинами покупку у РФ энергоресурсов. Также он потребовал проработать вопрос вторичных санкций.

Ранее в этот день стало известно, что «Газпром» полностью приостановил поставки газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша) в связи с отсутствием оплаты за газ в рублях.

Накануне Польша ввела собственные санкции против «Газпрома», «Акрона», «Новатека» и еще более тридцати компаний из России.

Польша признала неэффективность антироссийских санкций еще в начале апреля. Тогда Моравецкий призвал Европу ввести против России «больше реальных санкций». Также он призвал конфисковать для использования замороженных российских активов.

Ряд стран, в том числе Польша, вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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