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Вместо скульптуры Дега в турне отправится ее голограмма

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Аукционный дом Christie’s отправит в турне в преддверии торгов голограмму скульптуры Эдгара Дега «Маленькая танцовщица». В таком формате произведение будет показано в Гонконге и Сан-Франциско. Сами торги состоятся 12 мая в Нью-Йорке. Работа импрессиониста, известного изображениями балерин, оценивается в $20-30 млн.

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По словам представителей Christie’s, эксперимент обусловлен трудностями транспортировки оригинальной скульптуры.

«Бронзовая работа Дега особенно чувствительна к транспортировке, учитывая ее возраст и риск повреждения. Голограмма представляет собой реалистичную цифровую копию, отображаемую в трех измерениях, а не на плоских цифровых экранах, таких как телевизоры или мониторы», — пояснили «Известиям» в Christie’s.

Вместе с тем, в аукционном доме говорят об отсутствии планов устраивать подобные экспозиции в будущем, хотя и отмечают перспективность голографического формата.

«С помощью этой голографической проекции иконы импрессионизма мы раздвигаем границы ожидаемых выставочных практик в сфере изобразительного искусства, объединяя традиционное с передовым», — отметил старший советник по цифровому направлению и технологиям Christie’s Деванг Таккар.

8 апреля на аукционе Sotheby's был продан лот под названием «Зона нематериальной изобразительной чувствительности», который относится к знаменитому перформансу художника-концептуалиста Ива Кляйна, состоявшемуся в 1958 году. На выставке «Пустота» в Париже в пустом помещении демонстрировались «несуществующие работы», которые можно было купить. Но платить требовалось золотыми слитками, которые художник выбрасывал в Сену, а полученную квитанцию покупатель должен был сжечь.

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