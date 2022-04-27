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Погибших при стрельбе в детсаду Ульяновской области похоронят 28 апреля

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Похороны детей и воспитателя детского сада «Рябинка» в поселке Вешкайма Ульяновской области, где произошла стрельба, состоятся 28 апреля. Об этом глава администрации Вешкаймского района Татьяна Стельмах сообщила в среду, 27 апреля.

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«Похороны воспитателя детсада «Рябинка» Митрофановой Ольги и детей... пройдут 28 апреля, в четверг, на кладбище поселка Вешкайма», — написала она на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Траурная церемония начнется в 12:10 (11:10 мск) во дворах домов, где проживали погибшие. Отпевание пройдет в храме Бориса и Глеба, передает RT.

Член Совета Федерации Айрат Гибатдинов заявил, что Ульяновская область объявит 28 апреля днем траура по погибшим при стрельбе в детском саду, сообщает телеканал «360».

Также он сообщил, что семьям пострадавших окажут финансовую, материальную и психологическую помощь, пишет «Москва 24».

Ранее в этот день губернатор региона Алексей Русских заявил на совещании с постоянными членами Совета безопасности, что воспитателей детсада — погибшую Ольгу Митрофанову и раненую Елену Карпову — представят к государственным наградам, передает НСН.

26 апреля мужчина с ружьем проник в детский сад в поселке Вешкайма и застрелил 35-летнюю женщину, работавшую нянечкой, а затем убил двоих детей 2016 и 2017 годов рождения. Также он ранил воспитательницу, после чего покончил с собой.

Стрелявшим оказался 26-летний Руслан Ахтямов, его опознала его мать. Как отметила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, предполагаемый убийца состоит на учете как психически больной. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

Утром во вторник Ахтямов встретился с 68-летним Александром Трониным (по другой информации, фамилия Дронин. — Ред.), которому и принадлежало ружье. Позже тело пенсионера было обнаружено на свалке недалеко от детского сада.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что семьям погибших в детсаду будет оказана медицинская и психологическая помощь. Он также поручил проверить безопасность всех образовательных учреждений региона.

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