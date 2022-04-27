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«Яндекс Маркет» раскрыл данные по продажам малого бизнеса

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За первый квартал текущего года оборот примерно 2 тыс. небольших магазинов на платформе «Яндекс Маркет» впервые превысил 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса.

В среднем квартальный товарооборот таких продавцов вырос в четыре раза по сравнению с последним кварталом 2021-го. В компании уточнили, что продавцов с оборотом более миллиона рублей на платформе гораздо больше, и их число растет. При этом почти 2 тыс. магазинов впервые перешагнули порог в 1 млн рублей оборота в первом квартале 2022 года, кратно увеличив продажи с начала года.

В первом квартале текущего года «Яндекс Маркет» первым среди российских маркетплейсов предложил поддержку продавцам в условиях повышенной волатильности. В результате в пиковые периоды февраля-марта продавцы на маркетплейсе получали ежедневные выплаты. Также продавцам предложили дополнительные меры поддержки в разных категориях — это и пониженная комиссия, и бесплатная реклама, и хранение на складах без дополнительной платы. В итоге число активных продавцов на «Маркете» к концу марта превысило 28 тыс.

На сторонних продавцов пришлось 81% всего товарооборота на маркетплейсе за квартал (год назад было 66%). Общий товарооборот «Яндекс Маркет» за этот период достиг 49,3 млрд рублей. Это примерно в три раза больше, чем в первом квартале 2021 года.

В феврале сообщалось, что по итогам 2021 года товарооборот «Яндекса» в сегменте e-grocery достиг рекордных 57,5 млрд рублей. Этот показатель включает вертикаль потребительских товаров «Яндекс Маркета», данные «Яндекс Лавки» в России и ритейла «Яндекс Еды».

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