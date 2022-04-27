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В Госдуме объяснили решение Польши отказаться от российского газа

Депутат Ананских: отказ от российского газа экономически невыгоден Польше
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Отказ Польши оплачивать российский газ в рублях был ожидаем, в стране в последние месяцы зашкаливает национализм и милитаризм. Об этом в среду, 27 апреля, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, добавив, что для Варшавы это экономически невыгодно.

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«С поляками в принципе всё было понятно, их бешеный национализм и милитаризм последние месяцы просто зашкаливает, так что это было ожидаемо. Они готовы переплачивать за реверсный газ — тот же газ «Газпрома», только дороже и через посредников, но только не напрямую покупать его у «Газпрома». Какая-то дурная логика и совершенно невыгодная для государства экономически», — отметил он.

При этом, как подчеркнул депутат, ситуация с Болгарией странная, поскольку практически 90% голубого топливо получают из России, и в настоящее время быстро заменить поставки из РФ очень сложно. В связи с этим политик предположил, что в ближайшем будущем Болгария все-таки будет искать пути и договариваться с «Газпромом», чтобы поучать газ именно из РФ.

«Я не думаю, что это будет повальная история, и все остальные страны откажутся. Я надеюсь, что другие страны не пойдут на поводу у Польши и Болгарии», — заключил Ананских.

27 апреля «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша) в связи с неоплатой в рублях. Холдинг уточнил, что Болгария и Польша — транзитные страны. Если будет совершен несанкционированный отбор российского газа из транзитных объемов в третьи государства, поставки для транзита будут сокращены на этот объем.

При этом агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о том, что четыре покупателя в Европе уже оплатили поставки российского голубого топлива в рублях. Помимо этого десять европейских покупателей уже открыли специальные счета в Газпромбанке для оплаты поставок газа из России по новому механизму — с конвертацией в рубли.

Президент, председатель правления Национальной ассоциации нефтегазового сервиса (НАНГС), председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития РФ Виктор Хайков рассказал, что страны публично отказываются платить за газ в рублях, чтобы представить Россию ненадежным поставщиком.

На фоне антироссийских санкций 23 марта президент РФ Владимир Путин заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ.

Покупатели должны открыть рублевые счета в российских банках, с которых проходит оплата газа. Такое решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации России. Ряд стран G7 и Евросоюза счел требование РФ нарушением контрактов.

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