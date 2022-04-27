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В новые санкции Швейцарии против России включен запрет на импорт угля

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Швейцария ввела новые санкции против Российской Федерации и Белоруссии, в том числе это касается и импорта бурого и каменного угля. Об этом сообщает в среду, 27 апреля, швейцарское правительство.

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«Швейцария реализует новые меры, которые ЕС принял 8 апреля. Уже 13 апреля Федеральное управление экономики, образования и исследований (EAER) обновило список лиц, компаний и организаций, в отношении которых введены санкции. <...> После анализа текстов ЕС и в сотрудничестве с другими участвующими агентствами, EAER решило принять их в швейцарское законодательство», — сказано в заявлении.

6 апреля официальный представитель государственного секретариата экономики (SECO) Швейцарской Конфедерации Фабиан Майенфиш заявил, что страна присоединилась к западным санкциям против РФ и заблокировала российские активы на сумму 7,5 млрд франков (более $8 млрд).

16 марта Швейцария включила в черный список более 200 физических и юридических лиц из России. Также страна запретила поставки в Россию товаров двойного назначения вне зависимости от их использования или пользователя.

Санкции против России продолжают ужесточаться рядом стран на фоне начавшейся 24 февраля спецоперации по защите мирного населения в Донбассе. За несколько дней до этого ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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