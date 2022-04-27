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В МИД РФ подтвердили выход России из Всемирной туристской организации

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Министерство иностранных дел России в среду, 27 апреля, подтвердило выход РФ из Всемирной туристской организации (UNWTO).

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В ведомстве отметили, что UNWTO фактически монополизирована странами Евросоюза, использующими ее в своих интересах.

«Российская сторона не считает целесообразным продолжать работу в UNWTO, руководство которой потворствует политизации ее деятельности и открыто поддерживает дискриминацию нашей страны. В этой связи Российской Федерацией принято решение о выходе из Всемирной туристской организации», — говорится в заявлении.

Как пояснили в МИД РФ, в настоящее время по инициативе генерального секретаря Всемирной туристской организации Зураба Пололикашвили при поддержке Евросоюза реализуется кампания по отстранению России от участия в работе UNWTO.

О том, что Россия объявила о выходе из Всемирной туристской организации, сообщило испанское агентство Efe ранее в этот день. Позже UNWTO написала о выходе РФ на своей странице в Twitter.

В Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) сообщили, что потери России из-за выхода из UNWTO в экономическом смысле являются нулевыми. Имиджевые потери будут, но лишь в связи с политикой, подчеркнули в АТОР. В ассоциации считают маловероятным, что в настоящих экономических и геополитических реалиях РФ могла бы извлечь какую-нибудь практическую пользу для туризма в рамках членства в UNWTO.

Тогда же глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что Россия остается на международной туристической арене. Она подчеркнула, что ведомство открыто к диалогу со всеми странами и будет продолжать сотрудничество с зарубежными коллегами.

До этого, 18 марта, официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что приостановка членства России в UNWTO может создать пагубный прецедент.

В марте и апреле 2022 года UNWTO заявила о намерении собрать чрезвычайную сессию Генеральной ассамблеи для рассмотрения заявки о «приостановлении членства России в UNWTO» в связи с событиями в Донбассе. Но сессия неоднократно переносилась.

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