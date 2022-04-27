Шумозащитные экраны за 300 млн рублей установят на оренбургской трассе

На трассе Оренбург–Илек планируют установить шумозащитные экраны. Подрядчика ищет ФКУ Упрдор «Приуралье». Конструкции появятся на участке дороги А-305 с 3-го по 15-й км.

Максимальная цена контракта составляет 295 млн 748 тыс. рублей. Поставщика услуг выберут через открытый конкурс, который продлится до 12 мая. Итоги аукциона подведут 20 мая, пишет Урал56.Ру.

В техзадании говорится, что подрядчик должен установить шумозащитные экраны высотой 3 м и толщиной от 10 до 12,5 см. Внутри панелей должна быть минеральная вата, а снаружи экраны покроют слоем цинка для защиты от коррозии.