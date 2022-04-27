В МИД Германии заявили об открытости «европейского дома» для Украины

«Европейский дом» открыт для Украины, но нельзя обещать вещи, которые не можешь выполнить. Об этом заявила в среду, 27 апреля, глава немецкого МИДа Анналена Бербок, отвечая в бундестаге на вопрос о перспективах вступления страны в ЕС, трансляцию вел Der Spiegel.

«Председатель Еврокомиссии передала уже Киеву опросник, мы все в зале знаем о том, что это беспрецедентная ситуация. Но мы должны уберечь себя от того, чтобы обещать вещи, которые мы не сможем выполнить», — сказала она.

Бербок также добавила, что по поводу вступления Украины, Грузии и Молдавии в ЕС следует подробно обсудить друг с другом, какие есть возможности, в том числе на промежуточных стадиях.

Кроме того, немецкий дипломат заявила, что важная цель Евросоюза сегодня — это прекращение боевых действий на Украине.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский передал представителю Евросоюза в Киеве Матти Маасикасу заполненную анкету-опросник для получения страной статуса кандидата на вступление в ЕС. Посол ЕС получил два тома заполненного опросника.

На следующий день официальный представить Еврокомиссии Эрик Мамер подтвердил получение Евросоюзом первой части опросника по предоставлению Киеву статуса кандидата на вступление в ЕС.

В конце июля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию внешней политики, которая предусматривает курс в сторону вступления в Евросоюз и НАТО и нацелена на противодействие политике России.