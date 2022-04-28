Быстрый переход: как попасть из ЛНР в Россию

В освобожденных районах Луганской Народной Республики на границе с Россией открылись новые пункты пропуска. Как работает пограничный переход Меловое — Чертково — в фотогалерее «Известий»
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
С тех пор как пограничный пункт «Меловое» перешел под контроль ЛНР, работа здесь, по признанию местных жителей, пошла быстрее
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Поселок Меловое находится на территории ЛНР, Чертково — в России. Их разделяет улица Дружбы народов длиной около 3 км, по ней и проходит государственная граница
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
На пункте пропуска «Меловое» осуществляются все виды контроля: пограничный, таможенный, ветеринарный
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Местный таможенный пост имеет статус межгосударственного: перемещать товары через него могут только граждане двух сопредельных государств. Транспортные средства также должны быть зарегистрированы либо в России, либо в ЛНР
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Жители Мелового и Чертково надеются на то, что перемещение между поселками теперь станет проще: многие из них связаны родственными узами
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Говорят, что при Украине здесь существовало достаточно много искусственных ограничений, затруднявших пересечение границы
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Сейчас перейти стало проще, это происходит гораздо быстрее
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Теперь местные жители ждут открытия пешеходного моста, который соединял два населенных пункта до госпереворота на Украине
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Значительная часть людей, пересекающих границу в «Меловом», — беженцы, которые покидают зону боевых действий и намереваются дождаться наступления мира на территории России
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Пока пункт пропуска работает ежедневно с 05:00 до 21:00. Его средняя пропускная способность — до 1000 пешеходов и около 100 транспортных средств в сутки
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