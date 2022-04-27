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Политический консультант прокомментировал обмен Ярошенко на Рида

Политический консультант Шугалей прокомментировал обмен Ярошенко на Рида
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Политический консультант, социолог Максим Шугалей прокомментировал в среду, 27 апреля, обмен российского летчика Константина Ярошенко на американца Тревора Рида.

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«Я хорошо понимаю: 20 лет, которые ему дали, и состояние счастья, в котором он возвращается домой. От всей души радуюсь за него!» — сказал он в беседе с RT.

При этом Шугалей заявил, что с США «очень тяжело работать».

«Правовые нормы там все нарушены, сроки безумные, условия содержания адские», — заявил социолог.

Он поблагодарил МИД РФ и всех, кто участвовал в обмене.

Ранее в этот день в МИД РФ сообщили, что в результате длительного переговорного процесса состоялся обмен осужденного в России американца Тревора Рида на Ярошенко, передает НСН.

Супруга Константина Ярошенко Виктория ранее в этот день рассказала «Известиям», что узнала об обмене еще перед Пасхой. Она сообщила, что ее муж уже в Сочи.

Президент США Джо Байден отметил, что «переговоры, которые позволили нам вернуть Тревора Рида домой, потребовали трудных решений, которые дались нелегко», сообщается на сайте kp.ru.

Ярошенко был арестован сотрудниками правоохранительных органов США в Либерии в мае 2010 года по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Позже его депортировали в США, где 7 сентября 2011 года приговорили к 20 годам заключения. Сам гражданин РФ отрицал вину и называл дело сфабрикованным.

Рида признали виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение к представителю власти насилия, опасного для жизни или здоровья») летом 2020 года. Суд назначил ему девять лет колонии и взыскал 300 тыс. рублей в пользу двух потерпевших. 28 июня 2021 года Мосгорсуд признал приговор законным.

Инцидент с участием Рида произошел в Москве в августе 2019 года. В полицию поступило сообщение, что на Ленинградском шоссе дебоширит мужчина — он стоял возле автомобиля с двумя девушками и скандалил. Позднее студент из США напал на сотрудников полиции.

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